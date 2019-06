Angelina Jolie faz visita humanitária à fronteira entre Colômbia e Venezuela

Angelina Jolie esteve nesta sexta-feira, 7, na fronteira da Colômbia com a Venezuela para observar diretamente a ajuda humanitária aos venezuelanos que diariamente abandonam o país. A viagem havia sido anunciada no mesmo dia pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), com a qual a atriz trabalha há sete anos.

Angelina cumprirá uma missão de dois dias. Durante esse período, ela verá uma forma para que a Colômbia e outros países receptores da América do Sul enfrentem a crise migratória, que transformou os venezuelanos em um dos maiores grupos de populações deslocadas do mundo.

Enviada especial da Acnur, a atriz e produtora colabora ativamente com missões humanitárias da Organização das Nações Unidas desde 2001.

Na Colômbia, Angelina está acompanhada pela alta comissária adjunta para os refugiados, Kelly Clements, e foi recebida por autoridades e representantes de entidades que colaboraram nos esforços para ajudar a comunidade venezuelana. Nesse primeiro dia, ela também se reuniu com colombianos que hospedam refugiados venezuelanos.

A última vez que Angelina esteve na América Latina para uma missão diplomática também teve relação com o êxodo de venezuelanos ao Peru, em outubro de 2018. Anteriormente, em julho, a atriz tinha visitado um campo de refugiados no Iraque e, em fevereiro, a região de Bangladesh, onde estão mais de 700 mil refugiados rohingyás.

Em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Acnur informou que o número de venezuelanos deixando o país por causa da crise já supera a barreira dos quatro milhões. / EFE