Angelina Jolie visita refugiados sírios na Turquia

A celebridade hollywoodiana chegou à província turca de Hatay num jato privado com caixas de brinquedos para os campos de refugiados. Há cerca de 10 mil refugiados sírios em campos instalados em território turco.

Imagens da televisão Delta Health Alliance mostraram Jolie desembarcando no local. Ela descansou no aeroporto de Hatay e tomou o caminho do campo de refugiados na cidade de Altinozu, segundo informações da mídia turca. Autoridades turcas colocaram uma faixa de 15 metros, perto da entrada do campo de refugiados na qual se lia: "Anjo de bondade do mundo, bem-vinda", em inglês e em turco.

A polícia manteve os fãs afastados da atriz no aeroporto de Hatay. As câmeras do aeroporto foram retiradas do telhado e de locais altos para evitar que a visita fosse gravada. Segundo as autoridades, pessoas ligadas a Jolie farão as imagens de seus encontros com os refugiados.

Em abril, Jolie viajou para a Tunísia durante a crise de refugiados, quando milhares de pessoas fugiam da vizinha Líbia. As informações são da Associated Press.