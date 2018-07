Anglicanos farão nova eleição sobre mulheres no bispado

Na terça-feira, o concílio da Igreja Anglicana rechaçou uma lei que permitiria que as mulheres ocupassem o cargo de bispo. O resultado foi severamente criticado pelo Parlamento.

"Esta não é uma questão que pode ser, de forma alguma, estacionada pelos próximos anos ou que pode esperar uma outra rodada de eleições do concílio", disse Tony Baldry, representante da Igreja no Parlamento. "É preciso entender que esse é um tema que deve ser resolvido o mais rápido possível".

Autoridades da Igreja haviam dito que um outra votação poderia levar cinco anos, mas Baldry afirmou que isso não seria necessário. "É perfeitamente possível que uma medida diferente e alterada seja considerada pela Concílio Geral", apontou o representante.

A Igreja ainda não encontrou uma maneira de unir as objeções dos tradicionalistas, que acreditam que apenas homens podem ser padres e bispos, sem ofender as mulheres ao restringir a autoridade delas e o status do bispado.

As informações são da Associated Press.