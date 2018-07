Angola divulga números finais de eleição esta semana

"Devemos conseguir anunciar o resultado final até o fim da semana, lembrando que temos até 15 de setembro para fazê-lo", disse Julia Ferreira, porta-voz da Comissão Eleitoral de Angola.

Observadores estrangeiros consideraram o processo eleitoral "limpo", mas partidos de oposição alegam que os números divulgados pela Comissão Eleitoral diferem daqueles registrados pelas mesas de votação. A eleição foi apenas a terceira desde a independência de Angola de Portugal, em 1975.

O anúncio formal do resultado será mera formalidade. Com 90% das urnas apuradas, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) liderava a contagem com 72,2% votos, seguido pelo antigo grupo guerrilheiro União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) com 18,4%.

"Depois da publicação dos resultados finais, o MPLA anunciará a formação de um novo governo que trabalhará por todos os angolanos, sem exceção", declarou o presidente reeleito José Eduardo dos Santos na noite de ontem.

Pela constituição angolana, o chefe do partido que obtém maioria parlamentar torna-se presidente. José Eduardo dos Santos está no poder há 33 anos. As informações são da Dow Jones.