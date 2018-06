Angola terá eleições gerais na sexta-feira Cerca de 9,7 milhões de angolanos, ou metade da população do país, estão registrados para votar na sexta-feira (31) nas eleições gerais do país. O presidente angolano José Eduardo dos Santos, que tenta se reeleger para um terceiro mandato, terá sua popularidade testada nas urnas, após uma década de paz e crescimento econômico - mesmo assim, mais de um terço dos angolanos vivem abaixo da linha da pobreza e 87% da população urbana do país mora em favelas. Santos, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) disputará as eleições contra Isaías Samakuva, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).