ANJ repudia ação da polícia argentina na Cablevisión

"A ANJ repudia com veemência a ocupação da TV a cabo Cablevisión pela polícia argentina, numa ação injustificada, marcada pela truculência, em mais uma iniciativa do processo intimidatório do governo daquele país contra os meios de comunicação independentes", diz o texto da organização brasileira.

"Tudo nesse episódio causa estranhamento e justifica preocupação: desde a ordem judicial originada fora de Buenos Aires, sede da Cablevisión, até a denúncia feita por um grupo empresarial concorrente e aliado do governo, que resultou na ocupação policial." O comunicado lembra ainda a ocupação da sede do jornal Clarín, em 2009, por fiscais da Receita Federal argentina, critica o projeto que amplia a participação do Estado na produção e distribuição de papel-jornal e cita uma "escalada de confronto e de intimidação contra os meios de comunicação não alinhados ao governo".

"É lamentável que as autoridades argentinas se aproximem cada vez mais das práticas atentatórias à liberdade de expressão que vêm se tornando comuns em outros países da América Latina", conclui o texto.