Annan convoca potências mundiais para reunião sobre a Síria O mediador internacional Kofi Annan disse nesta quarta-feira que convocou uma reunião de chanceleres para discutir a questão da Síria em Genebra no sábado, com o objetivo de buscar um fim para a violência no país e para entrarem em acordo sobre os princípios para "transição política comandada pelos sírios".