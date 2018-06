Annan desembarca em Damasco e diz estar 'horrorizado' com massacre

BEIRUTE - O mediador internacional Kofi Annan desembarcou nesta segunda-feira, 28, em Damasco, na Síria. Ele disse estar "horrorizado" com as mortes na Síria e pediu com urgência para que o governo do país mostre compromisso com o acordo de paz para resolver a crise. Annan conversará com Walid al-Moualem, ministro das relações exteriores, nesta segunda, e com o presidente Bashar al Assad nesta terça-feira, 29.

A China condenou, nesta segunda-feira, os "assassinatos cruéis" de civis em Hula no final de semana. O país insiste que os esforços de Kofi Annan permanecem como o modo mais viável de acabar com a violência na Síria.

"A China se sente profundamente chocada pelo número alto de civis mortos em Hula, e condena nos termos mais fortes o massacre, especialmente de mulheres e crianças", disse o ministro das relações exteriores Liu Weimin.

O Irã disse nesta segunda-feira que a morte de mais de 100 pessoas foi planejada para disseminar o caos e a instabilidade na Síria, e bloquear os esforços de paz.

"Estamos certos de que a interferência externa, o terrorismo e medidas suspeitas que têm como alvo a Síria estão condenadas ao fracasso", disse o ministro das relações exteriores Ramin Mehmanparast, de acordo com o site da televisão estatal Press TV.

