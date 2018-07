Annan diz que Assad fracassou em enviar sinal de paz

Annan fez as declarações em comunicado ao Conselho de Segurança da ONU.

Annan está nesta terça-feira em Teerã, após visitar campos de refugiados sírios no sul da Turquia, informou a agência France Presse (AFP). O governo do Irã é o principal aliado regional do regime sírio.

Segundo Annan, as tropas se retiraram de algumas cidades mas passaram a atacar outros alvos civis. "Os dias anteriores a 10 de abril poderiam ter sido uma oportunidade para o governo da Síria enviar um forte sinal político de paz", disse Annan. "Mas nos últimos cinco dias ficou claro que esse sinal não foi enviado". Annan disse que uma "mudança fundamental de curso" da parte de Assad é necessária para que se chegue a um cessar-fogo nas próximas 48 horas.

As informações são da Dow Jones.