Annan diz que chegou a acordo com líder sírio O enviado da ONU para a Síria, Kofi Annan, anunciou ontem ter chegado a um acordo com o ditador Bashar Assad sobre uma nova "abordagem" que proporá aos rebeldes, pretendendo colocar um fim à violenta crise que o país enfrenta há 16 meses. No mesmo dia, a Rússia - que até então defendia o regime de Damasco de sanções - anunciou que não assinará novos contratos de fornecimento de armas ao governo sírio enquanto a situação no país do Oriente Médio não se estabilizar.