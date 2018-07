Annan diz que situação na Síria é 'desoladora' apesar de avanços

GENEBRA - O enviado especial da ONU à Síria Kofi Annan disse nesta terça-feira, 24, ao Conselho de Segurança que a situação no país é "desoladora". Ele atentou para o fato de que as tropas de Bashar al-Assad, no centro da cidade de Hama, estão disparando armas automaticamente, matando diversas pessoas.

Ele disse que a situação atual é "inaceitável", mesmo que a violência tenha diminuído desde o cessar-fogo de 12 de abril. Ele pediu ao governo sírio que implemente urgentemente o plano de paz recomendado pela ONU.

No relatório enviado nesta terça-feira, Annan pediu com urgência para que governo e oposição respeitem o cessar-fogo.

