Annan diz ter chegado a acordo com Assad sobre Síria O enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, renovou as expectativas de paz em território sírio. Annan disse que chegou a um acordo com o presidente Bashar Assad e que vai conversar com os líderes rebeldes. Na tarde desta segunda-feira, Annan viajar para o Irã, importante aliado da Síria, para conversar com os líderes iranianos.