Annan pede apoio à China ao plano de paz para a Síria

Annan, enviado das Nações Unidas e da Liga Árabe à Síria, vai se reunir com o premiê chinês para discutir sobre o plano, supervisionado pela ONU, para combater a violência na Síria e direcionar o país para uma transição com um sistema político mais representativo.

A China e a Rússia atraíram críticas internacionais no início deste ano por bloquear uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que condenava a repressão prolongada e as várias mortes de manifestantes no país geradas pelo opressão do presidente Bashar al-Assad.

Porém, após sucessivos apelos para pôr fim à violência na Síria, no início do mês, a China endossou uma declaração da ONU pedindo para que al-Assad trabalhe para terminar com as hostilidades. As informações são da Dow Jones.