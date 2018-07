Annan pede governo de unidade nacional na Síria, dizem enviados

A proposta é um dos principais tópicos que a Rússia, os outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e atores-chave do Oriente Médio discutirão em uma reunião em Genebra no sábado sobre os 16 meses de conflito na Síria, afirmaram à Reuters diplomatas sob condição de anonimato.

"Poderá incluir membros atuais do governo, da oposição e outros, mas teria de excluir aqueles cuja participação ou presença continuada colocaria em risco a credibilidade da transição, ou prejudicaria as perspectivas para a reconciliação e estabilidade", disse um diplomata, resumindo a proposta de Annan.

O diplomata acrescentou que a ideia de excluir certas pessoas se referia claramente ao presidente sírio, Bashar al-Assad, embora a proposta de Annan não diga explicitamente que Assad poderia não fazer parte de um governo de unidade nacional.

(Reportagem de Louis Charbonneau)