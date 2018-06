Annan vai a Moscou e Pequim conversar sobre crise síria

Uma equipe enviada por Annan a Damasco voltou depois de três dias de negociações para implementar seu plano de paz que tem como principais objetivos acabar com os assassinatos, garantir o acesso de ajuda humanitária e o início de um diálogo político com a oposição, disse Ahmad Fawzi em comunicado.

"O senhor Annan e sua equipe estão atualmente estudando as respostas sírias cuidadosamente, e as negociações com Damasco continuam", disse Fawzi.

Questionado se Annan voltará à capital da Síria para conversar com o presidente daquele país, Bashar al-Assad, Fawzi disse em breve entrevista coletiva em Genebra que "ele decidirá em algum momento voltar, mas ainda não é o tempo."

(Reportagem de Stephanie Nebehay e Tom Miles)