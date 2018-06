Anonymous hackearam dados do governo O grupo hacker Anonymous reivindicou ontem um ataque contra os arquivos eletrônicos do Departamento de Justiça dos EUA, que teria permitido o roubo de 1,7 mil gigabytes em dados. O grupo diz ter conseguido infiltrar com sucesso os sistemas de um órgão do Departamento de Justiça dos EUA. O incidente já foi admitido pelas autoridades, que não deram detalhes sobre a magnitude do ataque. Em 2010, o WikiLeaks vazou milhares de telegramas confidenciais do Departamento de Estado americano.