'Anotações de Bin Laden' revelariam modo de pensar do líder da Al-Qaeda

Anotações de Bin Laden encontradas na casa de Abbottabad, onde foi morto em maio

ISLAMABAD - Duas páginas de caderno com anotações feitas à mão, obtidas pela BBC, podem ajudar a revelar o modo de pensar do líder da Al-Qaeda Osama bin Laden, morto em maio durante uma operação militar americana. As folhas de papel teriam sido encontradas em um cômodo ao lado do quarto de Bin Laden, no complexo onde ele vivia, em Abbottabad, no Paquistão.

A autenticidade do material não pode ser verificada, mas especialistas acreditam que as anotações feitas com caneta vermelha seriam o rascunho de um discurso ou de uma declaração de Bin Laden, indicando que o líder da Al-Qaeda modificava e reescrevia seus textos diversas vezes.

Mesmo com alguns trechos borrados por água e com frases inteiras rabiscadas, é possível ler no texto referências à mudança climática e às enchentes na Arábia Saudita, assuntos mencionados por Bin Laden em discursos no passado. O texto também tem críticas à família real saudita - outro tema comumente abordado por Bin Laden - e conselhos sobre liderança.

'Estilo de Bin Laden'

O especialista em Al-Qaeda Abdel Bari Atwan, que entrevistou Bin Laden em 1996, acha que o material pode ter sido escrito durante as enchentes em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, em dezembro de 2009. "Acredito que (o material) é verdadeiro. Posso ver pela linguagem e pela maneira como está escrito. Se foi escrito pelo próprio Osama bin Laden ou se foi ditado por ele ou por outra pessoa, não sei. Mas tem a marca do estilo de Osama bin Laden", diz Atwan.

Outro conhecedor da Al-Qaeda, Walid Phares, que aconselha o Congresso americano em políticas antiterrorismo, também vê semelhanças entre as anotações obtidas pela BBC e as de Bin Laden e de Ayman al-Zawahiri, que o substituiu na liderança da organização. "Fiquei muito intrigado com estes documentos. Gostaria de ter acesso a mais deles", disse Phares, que vê como significativas as referências à Arábia Saudita nos papeis.

"Ele está falando da futura gerência e liderança dos sauditas, então isso é uma informação altamente estratégica se realmente tiver vindo de Osama bin Laden. Essas frases nos mostram que ele tinha um interesse na Arábia Saudita e que ele tinha pessoas dentro da Arábia Saudita, então o homem se foi, mas essas pessoas ainda estão lá", afirma.

"É como se alguém no topo da pirâmide estivesse falando com seus partidários, seus funcionários, dizendo a eles que eles devem se comportar e que aqueles responsáveis por erros devem ser levados à Justiça."

Caligrafia

O analista de Oriente Médio da BBC Abdallah Alsalmi diz que a caligrafia das anotações se parece com a de um adolescente, entre 13 e 16 anos de idade. Ele acredita que as páginas podem ter sido escritas pela filha de Bin Laden, que teria vivido com ele no complexo de Abbottabad e que teria testemunhado sua morte.

"É provável que ele estivesse ditando seus pensamentos como forma de passar o tempo", disse Alsalmi. "Ele estava vivendo em um complexo sem nenhuma comunicação com o mundo do lado de fora, a não ser seus livros e um aparelho de televisão. É provável que ele estivesse entediado".

'Pobreza absoluta'

Quase dois meses após a operação que matou Bin Laden, especialistas americanos continuam analisando arquivos de computador e documentos encontrados no complexo.

No entanto, pouco se sabe até agora sobre as razões que levaram Bin Laden a ir viver na tranquila cidade de Abbottabad, assim como a rede de apoio com que ele contava e se havia ligações com o Exército paquistanês ou os serviços de inteligência do país. Hoje, o complexo de Abbottabad fica permanentemente cercado por policiais e soldados do Paquistão.

Poucos detalhes foram divulgados sobre a vida de Bin Laden atrás dos altos muros que cercam os prédios. "As investigações continuam", disse à BBC uma fonte dos serviços de segurança do Paquistão. "Estamos tentando descobrir o que deu errado e onde 'pisamos na bola'".

Sobre a vida cotidiana de Bin Laden no local, a fonte apenas falou que ele vivia "em pobreza absoluta". "Os colchões eram baratos e finos. Cada uma de suas três mulheres tinha uma cozinha. Uma delas usava um fogão improvisado", disse.

Ele concluiu a conversa com uma piada comum no Paquistão: "Bin Laden ficou trancado por vários anos com três mulheres e 12 crianças. Certamente foi ele mesmo quem chamou a Força de Operações Especiais dos Estados Unidos".

