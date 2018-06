Antes das eleições, Maduro oferece bônus de R$ 75 no Dia das Mães

CARACAS - O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira, 9, durante um comício no Estado de Yaracuy que entregará um bônus de 1,5 milhão de bolívares (cerca de R$ 7,50) como um presente do seu governo pelo Dia das Mães.

"Vamos dar um bônus às mães venezuelanas de 1,5 milhão de bolívares de presente para todas as mães e avós da Venezuela", declarou o presidente diante de milhares de pessoas em um ato de campanha para as eleições presidenciais do próximo dia 20.

Durante o último ano, o chefe de Estado venezuelano decretou uma série de bônus por diferentes motivos ou festividades para compensar os salários dos trabalhadores e o poder aquisitivo do país, aniquilado pela hiperinflação, que segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) poderia fechar 2018 acima de 13.000%.

A política de ajudas econômicas que vem sendo praticada por seu governo é realizada através de um cartão conhecido como "carteira da pátria", um documento que identifica os cidadãos dentro de um sistema de dados que permite ao oficialismo saber as necessidades das famílias, sua localização e os benefícios que recebe.

O instrumento de identidade abastecido por uma espécie de código de barras foi usado pelo governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) para estimular a participação eleitoral, e o próprio presidente venezuelano ofereceu uma "surpresa" para os que tenham esta carteira e compareçam às urnas.

O candidato à reeleição pediu em quase todas suas aparições públicas de campanha, transmitidas pela televisão pública, que cada pessoa registrada neste sistema leve outras para votar.

Maduro chega às eleições em um dos seus momentos de maior impopularidade. Mesmo assim, é favorito para conseguir a vitória, uma vez que a principal aliança opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) decidiu não participar por considerar o processo "fraudulento". /EFE