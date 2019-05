Antes de julgamento, Cristina Kirchner usa redes sociais para se defender de acusações

BUENOS AIRES - A ex-presidente da Argentina, senadora e candidata a vice-presidente, Cristina Kirchner enfrenta nesta terça-feira, 21, a primeira audiência de um julgamento por corrupção que será realizada paralelamente à campanha para as eleições de outubro.

Advogada de 66 anos que governou o país em dois períodos (2007-2011 e 2011-2015), Cristina enfrenta 12 processos por suposta corrupção e 5 pedidos de prisão preventiva, dos quais ela está isenta devido a sua imunidade parlamentar.

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de maio de 2019

Cristina, que no fim de semana surpreendeu com o anúncio de que vai optar pela vice-presidência em uma chapa liderada por seu ex-chefe de gabinete Alberto Fernández, afirmou em sua conta no Twitter que "jamais deveria ter sido indiciada" neste processo.

"(Trata-se de) um novo ato de perseguição com objetivo de colocar uma ex-presidente opositora ao governo no banco dos réus em plena campanha presidencial", escreveu. "Jamais fiz qualquer intervenção nos procedimentos administrativos realizados em qualquer uma das obras. Entre a presidência e as obras denunciadas existem 12 instâncias administrativas de caráter nacional e provincial", completou em outra mensagem.

O processo que começa nesta terça-feira diz respeito ao caso conhecido como Vialidad e é o primeiro que vai a julgamento, devendo se estender por aproximadamente um ano, com audiências semanais. A ex-presidente é obrigada a se apresentar nesta primeira audiência, mas depois poderá ser representada por seus advogados.

O caso diz respeito ao suposto favorecimento ao empresário Lázaro Báez, ligado à família Kirchner, na concessão de licitações de obras públicas na província de Santa Cruz, de onde era oriundo marido de Cristina, o já falecido ex-presidente Néstor Kirchner, que foram pagas, mas não terminadas, além de terem sido superfaturadas.

Segundo a promotoria, entre 2004 e 2015, a empresa recebeu 52 contratos no valor de US$ 1,15 bilhão em Santa Cruz, na Patagônia, reduto eleitoral da família de Cristina.

Além do próprio Báez, o ex-ministro do Planejamento, Julio de Vido, e o ex-secretário de Obras Públicas, José López, ambos detidos, também são acusados neste caso.

Outros julgamentos

Entre os processos, a acusação mais séria que pesa sobre Cristina é a mencionada no caso conhecido como "Os cadernos de corrupção", ainda em fase de investigação, que trata de supostos subornos a empresários no valor de mais de US$ 160 milhões em pastas cheias de dinheiro.

Por essa razão, suas três residências foram revistadas no ano passado: uma no departamento em Buenos Aires e duas casas na região da Patagônia.

Cristina também aguarda a data de mais um julgamento em que é acusada de lavagem de dinheiro junto a seus filhos Máximo, deputado, e Florencia, cineasta. / AFP