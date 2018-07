Anunciada a possível descoberta da 'partícula de Deus'

"Nós encontramos o pilar que faltava na física de partículas", disse Rolf Heuer, diretor do Cern. Ele afirmou que a nova partícula é um bosón, mas não confirmou totalmente que seja o de Higgs. "Do meu ponto de vista leigo, eu acho que conseguimos", disse ele para uma plateia de cientistas. "Nós fizemos uma descoberta. Observamos uma partícula que é consistente com o bosón de Higgs."

O Bosón de Higgs, que até agora existia só na teoria, é visto como a chave para se entender por que a matéria tem massa, que combina-se com a gravidade para dar peso a um objeto. O acelerador de átomos do Cern, o Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), construído a um custo de $ 10 bilhões, vinha criando colisões de prótons para investigar a matéria escura, antimatéria e a criação do Universo.

Duas equipes independentes do Cern disseram nesta quarta-feira que observaram a nova partícula subatômica. O anuncio foi aplaudido de pé no auditório lotado do Cern. "Esse bosón é algo muito profundo que descobrimos. Estamos alcançando a estrutura do Universo de uma forma nunca antes conseguida", disse Joe Incandela, líder de uma das equipes. As informações são da Associated Press.