Anúncio que debochava de Mugabe é tirado do ar A rede sul-africana de fast-food Nando's tirou do ar um comercial que debochava do ditador do Zimbábue, Robert Mugabe. A propaganda mostrava Mugabe brincando com Muamar Kadafi, ex-ditador líbio, e cantando karaokê com Mao Tsé-tung.