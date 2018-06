Anuncio veio em entrevista Após três anos de governo sem tocar no assunto, Barack Obama tornou-se, na quarta-feira, o primeiro presidente dos EUA a apoiar abertamente o direito de duas pessoas do mesmo sexo se casarem. A pressão sobre ele crescera no início da semana, depois que o vice-presidente Joe Biden defendeu o casamento entre gays, até que Obama expôs sua opinião durante uma entrevista para a rede ABC.