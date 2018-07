Ao menos 10 corpos são encontrados em vala Pelo menos dez corpos foram encontrados no domingo em uma vala nas imediações da cidade de Durango, no norte do México, onde desde abril quase 300 cadáveres já foram desenterrados de 13 cemitérios clandestinos. A Promotoria local vai investigar se as vítimas encontradas no fim de semana foram mortas em uma mesma ação. A região de Durango - recordista em número de cadáveres encontrados nessas condições - é disputada entre os cartéis Los Zetas e Sinaloa e tem sido cenário de combates entre as facções.