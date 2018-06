Ao menos 10 morrem em explosão de ônibus na Rússia

As explosões realçam as ameaças terroristas que a Rússia enfrenta enquanto se prepara para sediar os Jogos de Inverno em fevereiro. Volgograd está a 650 quilômetros ao norte de Sochi, onde as Olimpíadas serão sediadas.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade por qualquer uma das duas explosões, que vieram meses depois do líder rebelde da Chechênia Doku Umarov pedir novos ataques contra alvos civis na Rússia, incluindo os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Fonte: Associated Press.