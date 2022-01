Ao menos 13 pessoas seguem em estado grave após incêndio que matou 19 em Nova York

Os médicos ainda trabalham nesta segunda-feira, 10, para salvar a vida de várias pessoas gravemente feridas quando a fumaça de um incêndio os atingiu ou os prendeu em seus apartamentos em um prédio na cidade de Nova York. Dezenove pessoas, incluindo nove crianças, morreram no incêndio.

Dezenas de pessoas foram hospitalizadas e até 13 estavam em estado crítico após o incêndio de domingo no Bronx, já considerado o mais mortal da cidade em três décadas. A causa teria sido um aquecedor elétrico com defeito, conectado para fornecer calor extra em uma manhã fria, apontam os investigadores.

As chamas danificaram apenas uma pequena parte do prédio, mas a fumaça escapou pela porta aberta do apartamento e transformou as escadarias - o único método de fuga em um prédio alto demais para saídas de incêndio - em corredores escuros e sufocados por cinzas.

Algumas pessoas não conseguiram escapar por causa da quantidade de fumaça, disse o comissário dos bombeiros, Daniel Nigro. Outras ficaram incapacitadas enquanto tentavam sair. Os bombeiros encontraram vítimas em todos os andares, muitas com parada cardíaca e respiratória, disse Nigro.

Crianças em estado de fraqueza foram vistas recebendo oxigênio após serem carregadas. Alguns dos que fugiram tinham o rosto coberto de fuligem.

Os bombeiros continuaram fazendo resgates mesmo depois que seu suprimento de ar acabou, disse o prefeito Eric Adams. “Seus tanques de oxigênio estavam vazios e eles ainda atravessaram a fumaça”, disse Adams.

O comissário dos bombeiros, Daniel Nigro, disse que uma investigação está em andamento para determinar como o fogo se espalhou e se algo poderia ter sido feito para prevenir ou conter o incêndio. O prédio é equipado com alarmes de fumaça, mas vários residentes inicialmente ignoraram o sinal porque disparos do alarme costumavam ser comuns na unidade de 120 apartamentos.

Moradores pensaram que era alarme falso

Os grandes e novos edifícios de apartamentos na cidade devem ter sistemas de sprinklers e portas internas que se fecham automaticamente para conter a fumaça e privar o oxigênio do fogo, mas essas regras não se aplicam a milhares de edifícios mais antigos da cidade.

A moradora do prédio, Sandra Clayton, agarrou seu cachorro Mocha e correu para salvar sua vida quando viu o corredor se encher de fumaça e ouviu pessoas gritando: “Saia! Saia!". Clayton, 61, disse que tateou seu caminho enquanto descia uma escada escura, segurando Mocha. A fumaça era tão escura que ela não conseguia ver, mas podia ouvir os vizinhos gemendo e chorando nas proximidades.

“Eu simplesmente desci os degraus o máximo que pude, mas as pessoas estavam caindo em cima de mim, gritando”, Clayton contou de um hospital onde ela foi tratada por inalação de fumaça. Na comoção, seu cachorro escorregou de suas mãos e mais tarde foi encontrado morto na escada.

Jose Henriquez, um imigrante da República Dominicana que mora no 10º andar, disse que os alarmes de incêndio do prédio disparavam com frequência, mas eram falsos. “Parece que hoje eles dispararam, mas o povo não prestou atenção”, disse Henriquez em espanhol.

Ele e sua família ficaram colocando toalhas molhadas sob a porta assim que perceberam que a fumaça nos corredores os dominaria se tentassem fugir.

Luis Rosa disse que inicialmente também pensou que era um alarme falso. Quando ele abriu a porta de seu apartamento no 13º andar, a fumaça era tão densa que ele não conseguia ver o corredor. "Então eu disse: OK, não podemos descer as escadas correndo porque, se descermos correndo, vamos acabar sufocando."

“Tudo o que podíamos fazer era esperar”, disse ele.

O incêndio foi o mais mortal em Nova York desde 1990, quando 87 pessoas morreram em um incêndio criminoso no clube social Happy Land, também no Bronx. O bairro também foi o lar de um incêndio mortal em um prédio de apartamentos em 2017, que matou 13 pessoas, e um incêndio em 2007, também iniciado por um aquecedor, que matou nove./AP