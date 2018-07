Ao menos 150 pessoas morreram em ataques na Nigéria

Os ataques ocorreram na cidade de Kano, no norte da Nigéria, deixando pelo menos 143 mortos, segundo informou ontem uma autoridade do setor de saúde. O Exército e a polícia percorreram as ruas em busca dos terroristas, e o presidente do país, Goodluck Jonathan, prometeu que o grupo será punido "com todo o rigor da lei".

Jonathan chegou a Kano na tarde deste domingo para prestar condolências. Um helicóptero militar sobrevoou o centro da cidade enquanto ele visitava a região e soldados montavam guarda nas áreas atacadas pela seita. As informações são da Associated Press.