Ao menos 16 pessoas morrem por conta de temporal no Japão

Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 20 podem ter morrido por conta de inundações e deslizamentos de terra causados ​​por chuvas torrenciais no oeste do Japão, informou a imprensa japonesa no domingo, 5.

Inundações na região de Kumamoto, na ilha sudoeste de Kyushu, destruíram casas, arrastaram veículos e causaram o colapso de pontes, deixando várias cidades inundadas e alguns habitantes isolados.

Além dos 16 mortos, a rede pública de televisão da NHK relatou cerca de vinte pessoas em "parada cardiorrespiratória", um termo geralmente usado no Japão para anunciar a morte de uma pessoa antes que a morte seja confirmada pelos médicos. Entre elas, 14 pessoas de um lar de idosos inundadas no sábado pelo transbordamento de um rio vizinho.

Os responsáveis ​​pela região e os municípios afetados pela catástrofe não puderam confirmar as mortes relatadas pela imprensa. Uma dúzia de pessoas está desaparecida devido ao mau tempo que levou as autoridades a dar a ordem de evacuação a mais de 200.000 pessoas.

Neste domingo, as chuvas diminuíram em Kumamoto, mas muitos habitantes da região ainda estavam isolados devido aos danos causados ​​pelas chuvas torrenciais. / AFP