Ao menos 19 pessoas morrem em acidente de trânsito no Cairo

CAIRO - Ao menos 19 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente de trânsito que causou uma explosão no Cairo, em frente ao principal hospital do câncer do Egito, na noite de domingo, 4.

Segundo o Ministério do Interior, um veículo que seguia na contramão - por razões ainda não explicadas - colidiu com outros três carros, causando uma explosão no local.

Ao menos 54 pacientes do hospital foram transferidos para outras instituições de saúde enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas.

A explosão danificou o portão da entrada principal do hospital, a enfermaria e os quartos de alguns pacientes, de acordo com a Universidade do Cairo, cuja escola de medicina utiliza as instalações do instituto.

O Ministério da Saúde não informou se havia pacientes do hospital entre as vítimas. Ainda não se sabe os motivos da colisão que teriam levado à explosão. A Procuradoria egípcia solicitou uma investigação sobre o caso, segundo a agência estatal Mena.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egito, geralmente resultado de rodovias que carecem de manutenção e da fraca aplicação das leis de trânsito. A agência oficial de estatísticas do país informa que, somente em 2018, houve 8 mil acidentes, os quais causaram mais de 3 mil mortes e 12 mil feridos. / AP