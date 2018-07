Ao menos 25 mil protestam na Malásia por eleições justas

O protesto refletiu preocupações de que a coalizão do governo do primeiro-ministro Najib Razak - que tem mantido o poder por mais de 50 anos - terá uma vantagem injusta nas eleições que devem ser realizadas em junho. Ativistas acusaram a Comissão Eleitoral de ser direcionada e afirmaram que as listas de registro de eleitores incluem nomes fraudulentos.

Os manifestantes, que usavam camisetas amarelas, se espalharam pelo centro de Kuala Lumpur, reunindo-se próximos a uma importante praça pública, que a polícia fechou com arame farpado e barricadas. "Estou aqui porque sou malásio e amo meu país", disse o gerente de tecnologia Burrd Lim. "Não existe eleição perfeita, mas quero uma que seja suficientemente justa."

Autoridades disseram que o grupo teria sido organizado por forças de oposição e não tem o direito de usar a Praça da Independência, um símbolo dos eventos públicos. Durante algumas horas o protesto foi pacífico, mas os tumultos começaram quando algumas pessoas romperam as barricadas.

O site independente de notícias Malaysiakini estimou o número de manifestantes em 100 mil e o jornal The Sun avalia que eram 80 mil. As informações são da Associated Press.