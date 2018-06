Ao menos 27 crianças morrem em acidente com ônibus escolar na Índia

NOVA DÉLI - Trinta pessoas, entre elas 27 crianças, morreram nesta segunda-feira, 9, no Estado de Himachal Pradesh, norte da Índia, após um ônibus escolar cair em um barranco de 60 metros de profundidade, indicou a polícia. O acidente aconteceu a 325 km de Shimla, a capital do Estado.

O policial Santosh Patial disse que 17 corpos foram recuperados e o número de vítimas ainda pode aumentar.

O veículo, que transportava mais de 30 crianças, desviou da estrada e caiu em uma ribanceira. Equipes de emergência estão no local do acidente e conduzem operações de resgate.

O ônibus estava transportando estudantes de uma escola particular na cidade de Nurpur que vinham de Shimla.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em sua conta no Twitter que está “profundamente angustiado com a perda das vidas”. “Minhas preces e solidariedade estão com aqueles que perderam entes queridos e pessoas próximas”, afirmou ele.

A Índia é um dos países com mais acidentes em estradas do mundo, com cerca de 150 mil pessoas mortas em 2015, o dado mais recente divulgado pelo governo do país. / AFP, AP e REUTERS