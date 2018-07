Ao menos 40 crianças morrem após ônibus cair em canal em Bangladesh

Pelo menos 40 crianças morreram nesta segunda-feira após o ônibus que as transportava cair em um canal no sul de Bangladesh, segundo a polícia local.

Um alto oficial da polícia do distrito de Chittagong afirmou à BBC que 40 corpos foram retirados do local do acidente.

Segundo ele, porém o número de mortos deve aumentar, já que se acredita que ainda haveria vítimas presas dentro do ônibus submerso.

Segundo relatos locais, o grupo de estudantes retornava de um campeonato de futebol entre escolas.