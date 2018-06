Ao menos 50 corpos com sinais de execução são encontrados em Alepo

Pelo menos 50 corpos, a maioria de homens com idades entre 20 e 30 anos, foram encontrados nas margens de um canal no subúrbio de Alepo, no norte da Síria, palco dos confrontos entre as forças de Bashar Assad e rebeldes. Fotografias e vídeos divulgados por opositores do regime sírio mostram os corpos com as mãos amarradas para trás e sugerem que as vítimas foram baleadas na nuca.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos atribuiu o massacre às tropas leais a Assad e disse que os corpos foram localizados no bairro de Bustan al-Kaser, hoje quase inteiramente sob controle dos rebeldes. "Um novo massacre na Síria, enquanto o mundo assiste silencioso", lia-se em nota do Observatório.