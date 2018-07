Ao menos cinco morrem em queda de avião na Suíça

Ao menos cinco pessoas morreram na queda de um pequeno avião na Suíça neste sábado, informou a polícia local.

De acordo com a porta-voz da polícia de Fribourg, Donatella Del Vecchio, não houve sobreviventes do acidente com um monomotor.

Ela disse que os moradores do vilarejo de Tatroz viram o pequeno avião voando em círculos sobre a cidade momentos antes da queda.

A aeronave tinha deixado o aeroporto de Lausanne rumo a Fribourg.