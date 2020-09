Ao menos uma pessoa morre após chegada do tufão Maysak à península coreana

SEUL - Ao menos uma pessoa morreu e milhares ficaram temporariamente sem energia elétrica após a chegada do tufão Maysak à península coreana nesta quinta-feira, 3. O fenômeno natural ocasionou chuvas e ventos fortes em áreas que ainda se recuperam do tufão Bavi, que atingiu a região na última semana.

Maysak, o quarto tufão a atingir a península em 2020, deixou mais de 120 mil casas sem energia elétrica na Coreia do Sul, de acordo com autoridades locais. Voos foram cancelados ou adiados, árvores foram derrubadas e outros pequenos danos foram registrados.

Uma pessoa morreu quando a ventania destruiu uma janela na segunda maior cidade da Coreia do Sul, Busan, segundo a agência Yonhap.

Partes da ilha de Jeju registraram mais de 1.000 milímetros de chuva desde terça-feira.

A península costuma ser atingida por apenas um tufão por ano, mas outro, Haishen, está em formação no sul do Japão e deve chegar à costa das Coreias no domingo ou segunda-feira./REUTERS