Ao menos uma pessoa morre e 5 ficam feridas durante troca de tiros em Seattle

SEATTLE - Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio durante a horário de pico no distrito comercial de Seattle, nesta quarta-feira, 22. De acordo com a polícia local, os suspeitos continuaram soltos.

LEIA TAMBÉM > Evo Morales lidera grande ato na Argentina e defende volta do MAS ao poder na Bolívia

A polícia não deu maiores detalhes, mas a estação de televisão de Seattle KOMO-TV, citando relatos de testemunhas, informou que dois homens estavam discutindo enquanto caminhavam pela rua antes de puxar armas um para o outro e abrirem fogo enquanto pedestres ao redor corriam para se esconder.

Todos os atingidos por tiros eram espectadores e os dois homens desapareceram, informou a KOMO. Um funcionário de escritório da região identificado apenas como Bill foi citado por dizer que ouviu tiros e que viu dezenas de pessoas fugindo aterrorizadas. "Foi puro pânico", disse ele. "Eu nunca vi nada parecido."

A polícia de Seattle disse no Twitter que os detetives estavam investigando depois que "seis pessoas foram feridas por tiros, uma fatalmente". "Os suspeitos fugiram do local", acrescentou a polícia. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros descreveu a fatalidade como uma mulher entre 40 e 50 anos de idade, encontrada morta no local.

Sete vítimas foram levadas para a emergência do Harborview Medical Center, disse uma porta-voz do hospital. O departamento de polícia disse que policiais e médicos estavam prestando ajuda às vítimas no local. A KOMO-TV disse que um garoto de 9 anos estava entre os feridos. /REUTERS