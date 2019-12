Ao menos uma pessoa morre em erupção de vulcão na Nova Zelândia

NOVA ZELÂNDIA - Um vulcão entrou em erupção na tarde desta segunda-feira, 9, (horário local) em uma pequena ilha frequentada por turistas na Nova Zelândia, deixando ao menos um morto e um número ainda não confirmado de feridos e desaparecidos.

A primeira-ministra do país Jacinda Ardern disse que cerca de 100 turistas estavam na Ilha Branca ou suas proximidades quando a erupção ocorreu. Ela também disse que o incidente parece ser "muito significativo". "Todos os nossos pensamentos estão com os afetados", falou a repórteres em Wellington, logo após a erupção.

Ardern disse que não há mortes confirmadas. Uma equipe médica em St. John disse em comunicado que acreditava que havia 20 pessoas feridas na ilha que precisavam de tratamento médico. Sete helicópteros com paramédicos a bordo foram enviadas para a ilha. A Agência Nacional de Gerenciamento de Situações de Emergência afirmou que a erupção vulcânica moderada era perigosa para as pessoas próximas ao vulcão. Imagens ao vivo do vulcão mostraram mais de meia dúzia de pessoas caminhando ao longo da borda da cratera às 14h10 (horário local), antes das câmeras serem desligadas após alguns minutos.

A Ilha Branca fica a nordeste da cidade de Tauranga, na Ilha Norte, uma das duas principais ilhas da Nova Zelândia, a cerca de 50 quilômetros da costa do país. A polícia pediu às pessoas que evitassem áreas na Ilha Norte próximas à erupção, incluindo as áreas de Whakatane Heads e Muriwai Drive. Este é o vulcão cônico mais ativo da Nova Zelândia e cerca de 70% do vulcão está no fundo do mar.

Cerca de 10.000 turistas visitam a ilha todos os anos, cujo vulcão entra em erupção regularmente por meio século. A última vez foi em 2016./ EFE e AFP