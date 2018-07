Aos 87, presidente do Zimbábue não quer se aposentar

Num discurso a 6 mil representantes no encerramento da convenção anual de seu partido na cidade de Bulawayo, Mugabe disse que renunciar seria "um ato de covardia". Ele governa o Zimbábue desde 1980. "Por sorte, Deus me deu uma vida mais longa do que a outros para estar aqui vocês e não os abandonar", declarou.

Na convenção, o partido governista apontou Mugabe como seu único candidato e confirmou eleições "certamente para o início do próximo ano". As informações são da Associated Press.