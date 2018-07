Apagão atinge 5 Estados do país Uma falha estrutural provocou um apagão em cinco Estados da Venezuela. Foram afetados Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo e Apure, todos na região oeste do país. Segundo a concessionária de energia Corpoelec, no final da tarde de ontem, 95% do fornecimento de energia tinha sido normalizado. / AP