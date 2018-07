Apagão colocou Buenos Aires em colapso Um apagão de grandes proporções atingiu nesta quarta-feira diversos bairros da capital argentina, levando a cidade ao caos no fim da tarde. Mais de 1.500 semáforos deixaram de funcionar, provocando o colapso do trânsito, especialmente na avenida 9 de Julio, a principal artéria do centro portenho. Sem energia, o metrô e o sistema de trens ficaram paralisados durante várias horas, impedindo o transporte de centenas de milhares de pessoas no horário de maior movimento.