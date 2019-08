Apagão de grandes proporções atinge diversas partes do Reino Unido

LONDRES - Um apagão de grandes proporções atingiu o Reino Unido nesta sexta-feira, 9, afetando a linha de trens, iluminação de trânsito e interferindo nas operações de um dos aeroportos da Inglaterra.

Londres, o sudeste e o noroeste da Inglaterra e a Escócia sofreram impactos do apagão, ocasionado por “problemas em dois geradores, causando perda de energia em algumas partes do Reino Unido”, segundo confirmou uma porta-voz da empresa National Grid, responsável pelos sistemas de eletricidade e gás na Inglaterra e no País de Gales.

Segundo o comunicado, o problema já foi resolvido. O apagão gerou transtorno durante a tarde em linhas de metrô e trem de Londres, que ficaram desativadas ou sofreram atrasos. A população também recebeu a recomendação de tomar “cuidados extras” ao dirigir em avenidas e estradas, que poderiam estar sem iluminação. O aeroporto da cidade de Newcastle, a maior no nordeste da Inglaterra, também teve as operações afetadas pelo apagão. / REUTERS