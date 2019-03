Energia retorna parcialmente a 14 Estados da Venezuela após apagão paralisar o país

CARACAS -A Venezuela sofreu entre a noite de quinta-feira, 7 e esta sexta-feira, 8, o maior apagão da história do país. Uma falha na Hidrelétrica de Guri, que fornece a maior parte da energia para o país, obrigou os venezuelanos a passar mais de 22 horas no escuro. Enquanto o líder da oposição, Juan Guaidó, usou o blecaute para convocar a população para um ato hoje contra o presidente Nicolás Maduro, o chavista atribuiu a falta de luz a uma “guerra elétrica” conduzida pelos Estados Unidos.

A falta de energia afeta também o Estado brasileiro de Roraima, única unidade da federação que não está interligado ao sistema elétrico nacional, que depende da energia fornecida pelo país vizinho. Termoelétricas foram acionadas para compensar a falta de energia na Venezuela.

Até esta tarde, a luz tinha voltado de maneira parcial a 14 dos 23 Estados do país afetados pelo blecaute e para a maior parte da Grande Caracas. Ao longo do dia, aulas foram canceladas e repartições públicas não funcionaram.

A partir das 17h50 de ontem ( no horário de Brasília), hospitais que não contavam com geradores passaram a sofrer problemas para manter unidades neonatais e UTIs em funcionamento. O metrô de Caracas não funcionou e postos de gasolina não conseguiam abastecer veículos em virtude da falta de luz.

A maior parte do comércio não abriu nas maiores cidades do país. O apagão também afetou o setor de telecomunicações, uma vez que a maior parte das torres de telefonia e internet ficaram sem energia. Voos foram cancelados, com passageiros sem conseguir viajar dentro do país, ou internacionalmente, e o serviço de fornecimento de água deixou de funcionar.

O governo Maduro denunciou uma "sabotagem" contra a principal barragem de geração de energia elétrica no país. “A guerra elétrica do imperialismo americano será derrotada”, disse o presidente. Seus auxiliares responsabilizaram, sem oferecer provas, o senador americano Marco Rubio, pela suposta sabotagem.

Guaidó, por sua vez, disse que o apagão é mais um motivo para marchar hoe contra Maduro. “Não é normal que 50% dos hospitais não tenham geradores”, disse. “Estamos vivendo uma tragédia.” / AFP, EFE e AP