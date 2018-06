Apenas 19% aprova reeleição de Santos na Colômbia

Apenas 19% dos entrevistados disseram concordar que Santos governe o país por um segundo mandato de quatro anos. Entre os entrevistados, 67% manifestaram ter uma imagem negativa do mandatário, enquanto 29% manifestou o contrário. Em julho, a imagem positiva do governante estava em 49%, segundo pesquisa da mesma empresa.

As eleições presidenciais na Colômbia estão programadas para maio de 2014.

Foram ouvidas na pesquisa 1.008 pessoas em 13 cidades do país, incluindo as cinco principais. A margem de erro é de 3,04%.

Sobre a gestão de Santos, 71% das pessoas ouvidas demonstraram insatisfação, enquanto 26% aprovou seu trabalho.

Do total, 75% se mostraram pessimistas, ao passo que 25% disseram que as coisas caminham bem na Colômbia. Fonte: Associated Press.