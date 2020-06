Apesar da pandemia, Trump vai retomar campanha eleitoral em quatro Estados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 10, que retomará os atos de sua campanha eleitoral em quatro estados, incluindo a Flórida, muito disputada. Os comícios estavam suspensos desde março, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Vamos começar nossos atos. Acreditamos que o primeiro será em Oklahoma", indicou Trump, em entrevista coletiva na Casa Branca. O encontro com apoiadores da cidade acontecerá na próxima sexta-feira, 19, e será seguido de atos em Flórida, Arizona e Carolina do Norte, segundo o presidente. "Todos serão grandes", assinalou.

Trump não esconde sua ansiedade para retornar aos palanques. Os discursos inflamados foram a marca de sua primeira campanha para a presidência e são considerados uma ferramenta importante para mobilizar seus eleitores.

A equipe de campanha do presidente ainda não informou quais serão as exigências sanitárias segundo as quais serão realizadas as aglomerações, que costumam acontecer em estádios. /AFP