Apesar da queda dos preços do petróleo, Omã eleva orçamento para 2015

O aumento das despesas do governo permitirá o avanço em grande projetos de infraestrutura, como a construção de uma rede nacional ferroviária e a expansão de aeroportos. No entanto, o aumento também eleva as perspectivas de que o Omã registre um déficit crescente.

Como é o caso de outros países do Golfo Pérsico, os preços elevados do petróleo nos últimos três anos sustentarem a economia do país. No entanto, com os preços da commodity caindo pela metade desde junho, os países produtores de petróleo estão enfrentando sérios problemas fiscais. No ano passado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que o preço do petróleo necessário para equilibrar o orçamento do Omã seria de US$ 9 por barril.

Segundo as projeções do país, as receitas em 2015 devem recuar 1% ante 2014. A diferença entre as receitas e os gastos do governo indicam um déficit estimado de cerca de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Há uma semana, a Arábia Saudita anunciou a estimativa de um déficit orçamental de US$ 39 bilhões para este ano, sinalizando sua intenção, como o Omã, de continuar com gastos elevados em investimentos, apesar da queda dos preços do petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires.