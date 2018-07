Apesar de ataques, Israel e palestinos negociam trégua

Nove militantes palestinos e um civil israelense morreram ontem, em uma onda de violência iniciada por um ataque com foguetes esta semana. A troca de ataques continuou durante a madrugada, com os palestinos lançando dez foguetes contra Israel nas primeiras horas da manhã, sendo que os aviões israelenses atacaram seis instalações de militantes em Gaza. Não há relatos de mortos hoje.

Após os ataques, um alto membro da Jihad Islâmica disse que o grupo estava pronto para interromper o lançamento de foguetes se Israel parar com os ataques aéreos. "Quando todos os jatos saírem dos céus de Gaza nós vamos parar de lançar foguetes", disse Dawud Shehab.

As negociações para a trégua estão sendo lideradas pelo Egito. Um oficial egípcio disse à Associated Press que o país estava sondando os israelenses sobre a possibilidade de interromper as operações militares em Gaza. Em falou em condição de anonimato, pois não tinha autorização para discutir os contatos, que são confidenciais.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem alertado que o país vai intensificar seus ataques se necessário, mas enquanto isso, autoridades israelenses do setor de Defesa disseram que Israel quer impedir um aumento da violência.

Como medida de precaução, as autoridades israelenses fecharam escolas em comunidades no sul do país, em um raio de 40 quilômetros da Faixa de Gaza. A Universidade Ben-Gurion e várias faculdades, que deveriam começar o ano letivo hoje, também foram fechadas, segundo o porta-voz da polícia Micky Rosenfeld. Mais de 1 milhão de israelenses vivem dentro da faixa de alcance dos foguetes dos militantes de Gaza.

Enquanto isso, os militantes palestinos, que tinham retirado suas máscaras e saído de seus esconderijos após um acordo para troca de prisioneiros com Israel mais cedo este mês, desapareceram das ruas de Gaza. O grupo Hamas, que controla o território, diminuiu o contingente de policiais, aparentemente temendo que suas forças de segurança possam se tornar alvo dos aviões israelenses. As informações são da Associated Press.