Apoiadores de Morsi protestam no Egito Apoiadores da Irmandade Muçulmana do Egito e do presidente deposto Mohammed Morsi estão protestando no país contra o atual governo. Milhares de manifestantes saíram das mesquitas após as orações de sexta-feira nas cidades de Ismailiya, Suez, Assiut, Alexandria e Cairo, entre outras.