Apoio à independência da Escócia está em 46%, mostra pesquisa YouGov

O apoio à independência da Escócia totaliza 46 por cento do eleitorado, com 54 por cento querendo a permanência do país no Reino Unido, de acordo com uma pesquisa YouGov conduzida no dia do referendo.

O YouGov entrou em contato com escoceses que já haviam respondido outras pesquisas nos últimos dias, mas a sondagem não equivale a uma pesquisa de boca de urna. Pouco menos de duas semanas atrás, uma pesquisa mostrou que os favoráveis à independência estavam ligeiramente à frente, produzindo uma onda de choque entre os britânicos.

O gerente de pesquisa do YouGov, Laurence Janta-Lipinski, disse que a última pesquisa da organização havia registrado uma "pequena mas significativa mudança do Sim para o Não no dia da votação".

"Essa pesquisa YouGov indica que a união prevalece - com certeza parece mais confortável do que parecia há 10 dias", disse Janta-Lipinksi à Reuters. "Parece que a união vai permanecer intacta por enquanto".

(Reportagem de Guy Faulconbridge)