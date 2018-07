Apoio de China e Rússia a pedido da ONU isola Assad O Conselho de Segurança da ONU emitiu uma declaração presidencial ontem pedindo ao governo da Síria que autorize a entrada "imediata e sem restrições" de autoridades das Nações Unidas no país, incluindo a subsecretária para assuntos humanitários, Valerie Amos. Mesmo sem ter o peso de uma resolução, a declaração do Conselho mostra um aumento do isolamento do regime de Bashar Assad, uma vez que contou com o apoio da China e da Rússia.