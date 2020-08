Apontado como reeleito, Lukashenko fala em 'ameaça de guerra civil'

MINSK - Pesquisas de boca de urna indicam que o presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, está virtualmente eleito para um sexto mandato como presidente da Bielo-Rússia, a ex-república soviética que ele comanda desde que venceu a última eleição livre no país, em 1994.

Lukashenko teria sido reeleito ontem com quase 80% dos votos, derrotando a candidata Svetlana Tikhanovskaya, cuja campanha deu novo impulso ao movimento de oposição no país.

Segundo a pesquisa oficial, Lukashenko obteve 79,7% dos votos, enquanto Tikhanovskaya recebeu apenas 6,8%.

À frente da ex-república soviética situada entre a União Europeia (UE) e a Rússia desde 1994, o presidente bielorrusso intensificou os esforços nas últimas semanas para conter o avanço da rival, ao denunciar um complô com a cumplicidade do Kremlin para provocar sua queda.

A oposição prometeu contestar o resultado das eleições. Milhares de pessoas participaram dos comícios de Svetlana, mulher de um dos líderes das pesquisas informais da corrida presidencial, o popular youtuber Siarhei Tikhanovski. Ele foi preso no fim de maio, e impedido de concorrer.

O mesmo aconteceu com Viktor Babariko, um empresário membro da elite do país, detido desde junho acusado de fraudes fiscais. Um terceiro oposicionista viável, Valeri Tsepkalo, fugiu para a Rússia no mês passado para evitar o mesmo destino.

A votação não pôde ser acompanhada por observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que visa a promoção da democracia e dos direitos humanos no continente. Vários países europeus, incluindo a Alemanha, criticaram o processo eleitoral na Bielo-Rússia que excluiu dois dos principais candidatos à oposição.

A opositora havia recomendado a seus eleitores que fossem às urnas no final da votação, para que as autoridades tivessem menos tempo para "falsificar os resultados". A chefe da Comissão Eleitoral do país, Lidia Yermoshina, denunciou a atitude como uma "provocação organizada", mas prometeu manter as seções de voto abertas para garantir que todos pudessem votar

Cerca de 6,8 milhões de pessoas foram convocadas a participar do pleito. A atmosfera na capital Minsk era tensa, com forte presença da polícia e das forças especiais do governo nas ruas. Diversas pessoas relataram problemas para se acessarem a internet no país.

Tkhanovskaya foi escolhida para concorrer depois que as autoridades impuseram forte repressão contra figuras da oposição, incluindo seu marido. O principal rival de Lukashenko, Viktor Babariko, foi preso por acusações de fraude e peculato.

As autoridades bielorrussas detiveram mais de mil manifestantes desde o início da campanha eleitoral em maio, segundo o grupo de direitos humanos Viasna. Jornalistas também foram detidos durante a campanha, incluindo o correspondente da DW Alexander Burakov. Nas semanas anteriores ao pleito, protestos foram interrompidos pela polícia e centenas de manifestantes e ativistas foram presos.

Também a diretora de campanha de Tkhanovskaya, Maria Moros, foi presa no sábado, juntamente com uma das principais aliadas da candidata da oposição, Maria Kolesnikova.

Ainda antes do fechamento dos locais de votação, a oposição convocou passeatas pacíficas contra fraudes eleitorais para este domingo. Também neste domingo, três funcionários da emissora de televisão russa crítica ao Kremlin Doschd foram presos em Minsk.

"Último ditador da Europa"

Lukashenko, chamado de "o último ditador da Europa", conquistou seu sexto mandato consecutivo– mas analistas dizem que o homem forte pode enfrentar uma nova onda de protestos por causa de sua gestão da pandemia de coronavírus, a crise econômica e os abusos aos direitos humanos.

Antes da votação, Lukashenko advertiu que a dissidência não seria tolerada e que ele não desistiria de sua "amada" Bielo-Rússia . "Não vamos dar o país a vocês", disse Lukashenko, se referindo a seus oponentes, ao falar à nação no início desta semana.

"A situação não deve ser subestimada, mas não há absolutamente fundamente em dizer que a partir de amanhã o país vai estar no caos, ou em conflagração ou guerra civil. Eu garanto isso", disse o presidente a repórteres após votar.

“Na situação atual, ele recorrerá mais às forças de segurança”, disse Artyom Shraibman, fundador da Sense-Analytics, uma empresa de consultoria e um grupo de pesquisa de Minsk. Isso pode ser suficiente para o presidente reivindicar mais uma vitória eleitoral hoje, mas Shraibman disse que a era de Lukashenko como presidente está terminando. “Essa é claramente a temporada de outono para ele”, disse. “A questão é em que mês estamos – outubro ou novembro?”

A Bielo-Rússia, um país de 9,5 milhões de habitantes, tem oficialmente mais de 68 mil casos de covid-19 e cerca de 580 mortes. Críticos afirmam que os números foram manipulados e que a situação real é bem pior. Lukashenko anunciou no mês passado que foi infectado pelo novo coronavírus, mas não apresentou sintomas. Ele defende sua gestão da pandemia e afirma que um lockdown teria piorado ainda mais a situação econômica./ AFP, REUTERS E NYT