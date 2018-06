Após 14 dias, pilotos da Air France encerram greve

O porta-voz da SNPL, Guillaume Schmid, informou que o sindicato pretende seguir com as negociações para que os pilotos da Transavia recebam as mesmas condições trabalhistas do que os funcionários da Air France.

A companhia comemorou o fim da greve, que considerou "cara e prejudicial", acrescentando que mantém os planos de expandir o número de voos da Transavia na França. A Air France disse que deve levar de dois a três dias para retomar totalmente os serviços impactados pela paralisação.

O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que "a firmeza do governo permitiu que a empresa reafirmasse seu plano de desenvolvimento estratégico". O governo francês detém uma participação de 15,9% na controladora da Air France, Air France-KLM SA.

Como muitas companhias aéreas da Europa, a Air France busca uma reestruturação para competir com rivais de baixo custo, como a Ryanair Holdings e a easyJet. Um plano lançado em 2012 conseguiu reduzir as perdas, mas no primeiro semestre deste ano a empresa registrou um prejuízo líquido de 614 milhões de euros. Agora, a Air France planeja transferir parte de seus serviços para suas unidades de baixo custo, como a Hop! e a Transavia Airlines, em uma tentativa de controlar os custos e recuperar a participação de mercado. (Gabriela Vieira - gabriela.vieira@estadao.com, com informações da Dow Jones Newswires e Associeted Press)